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        Kayseri'de idari memuru öldüren polis yeniden yargılandı, cezası değişmedi

        KAYSERİEmniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memur Fevzi Süleyman Sökmen'i (35) 15 kurşunla öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu'na (50) verilen 'iyi hal' indirimli 25 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:55
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        Kayseri'de idari memuru öldüren polis yeniden yargılandı, cezası değişmedi
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        KAYSERİEmniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memur Fevzi Süleyman Sökmen'i (35) 15 kurşunla öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu'na (50) verilen 'iyi hal' indirimli 25 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Koçoğlu, bir kez daha 'iyi hal' indirimli 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu ile emniyette görevli idari memur Fevzi Süleyman Sökmen arasında, 2 Haziran 2023'te Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde yine tartışma çıktı. Süleyman Sökmen, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği Koçoğlu'ndan şikayetçi oldu. Taraflar 14 Eylül'de bir kez daha Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde karşılaştı. Çıkan tartışmada Koçoğlu, beylik tabancası ile Sökmen'i öldürdü. Gözaltına alınan Koçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı. Şükrü Koçoğlu hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        MAHKEMEDEN 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 11 Ocak'ta görülen davanın karar duruşmasında öldürme kastı olmadığını söyleyen Şükrü Koçoğlu, "Depremzedelerle ilgili duygu sömürüsünde bulunuyordu. 'Bu kadar düşünüyorsan, bir maaşını bağışla Süleyman' dedim. Korkup gitmesi için de çay bardağını yere fırlattım. Beni sürekli rahatsız etti. 'Süleyman senden ricam, benim olduğum zaman buraya gelme' dedim. Olay günü Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Koçoğlu'nu, 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü.

        İSTİNAF MAHKEMESİ BOZMA KARARI VERDİ

        Sanık avukatı Mustafa Avşar'ın müvekkiline fazla ceza verildiği gerekçesiyle karara itiraz etmesi sonrası dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası sanık hakkında akıl sağlığı raporu alınmadığı, maktulün psikolojik rahatsızlığını olup olmadığı, Koçoğlu'nun eylemi gerçekleştirdiği silahın beylik tabancası mı yoksa özel silahı mı olup olmadığının tespit edilmesi gerekçeleriyle bozma kararı verip, dosyayı yerel mahkemeye yeniden gönderdi.

        'HER ŞEY ORTADA, TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM'

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan sanık Koçoğlu ile şikayetçi taraf yakınları, duruşmada hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Koçoğlu, "Diyecek bir şeyim yok. Her şey ortada, tahliyemi istemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Koçoğlu'nun TCK'nın 266'ncı maddesi gereğince beylik tabancası ile 'Kasten öldürme' suçundan yine 'iyi hal' indirimli 25 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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