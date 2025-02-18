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        Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatından AK Parti İl Başkanı Okandan'a ziyaret

        Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindekiler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:37
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        Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatından AK Parti İl Başkanı Okandan'a ziyaret
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        Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindekiler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’ı ziyaret etti.

        Saadet Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Okandan'a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi, vefat eden dedesi için de taziyede bulunuldu.

        Ziyarette, Kayseri'nin gelişimi ve siyasi gündemi üzerine de değerlendirme yapıldı.

        AK Parti İl Başkanı Okandan ise Saadet Partisi heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, farklı siyasi görüşlere sahip partilerin bir araya gelerek Kayseri'nin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmasının önemine dikkati çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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