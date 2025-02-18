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        Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:47
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        Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesine ziyarette bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ilk olarak Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i makamında ziyaret etti.

        Daha sonra esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

        Bünyan'daki mahalle muhtarlarıyla Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen Büyükkılıç, ardından AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığında teşkilatla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

        Büyükkılıç, yatırıma en çok pay ayıran belediye olduklarını belirterek, "Üreteceğiz, berekete vesile olacağız. Büyükşehirler içerisinde böyle hibe yapan başka bir şehir yok." ifadesini kullandı.

        Bünyan Belediye Başkanı Metin de Büyükkılıç'a ilçeye teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

        Büyükkılıç'a, ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen de eşlik etti.

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