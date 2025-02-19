Kayseri'de 34 bin 600 makaron ele geçirildi

Operasyonda, 34 bin 600 makaron, 5 kilogram tütün ve 1 elektrikli tütün sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.