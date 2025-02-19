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        Başkan Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:58
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        Başkan Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat ile birlikte merkezde incelemede bulundu, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ileriye taşımak için alanında uzman hocalarla sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

        Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve daire başkanları da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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