Serebral palsili Derya, boccia sporunda milli takımı hedefliyor
KAYSERİ'de doğumundan 1,5 ay sonra ağabeyi ile kafalarının çarpışması sonucu beyin kanaması geçirip, vücudunun sol tarafı felç kalan ve 1 yaşına geldiğinde serebral palsi (beyin felci) tanısı konulan Derya Dökmeci (33), 10 yıl önce katıldığı etkinlikte görerek başladığı boccia sporunda milli takıma girmeyi hedefliyor.
KAYSERİ’de doğumundan 1,5 ay sonra ağabeyi ile kafalarının çarpışması sonucu beyin kanaması geçirip, vücudunun sol tarafı felç kalan ve 1 yaşına geldiğinde serebral palsi (beyin felci) tanısı konulan Derya Dökmeci (33), 10 yıl önce katıldığı etkinlikte görerek başladığı boccia sporunda milli takıma girmeyi hedefliyor. Derya Dökmeci, "10 yıldır boccia sporuyla ilgileniyorum. Evde hep televizyon izliyordum. Dışarıya çıktığım ve buraya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. Özgüvenli oluyorum. Hedefim milli takıma girmek, yurt dışında başarılar ve adımı dünya tarihine kazımak istiyorum" dedi.
Kayseri’de doğumundan 1,5 ay sonra ağabeyi ile kafalarının çarpışması sonucu beyin kanaması geçirip, vücudunun sol tarafı felç kalan ve 1 yaşına geldiğinde serebral palsi hastalığı teşhisi konulan Derya Dökmeci, 10 yıl önce katıldığı etkinlikte engellilere yönelik sporlarla tanıştı. Ağır engelli bireylerin oynayabildiği tek spor olarak bilinen bocciaya başlayan Dökmeci, geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonada 2’incilik kazandı. Derya Dökmeci 10 yıldır devam ettiği sporda nisan ayında düzenlenecek olan şampiyonada derece alıp milli takıma girmeyi hedefliyor. Dökmeci, “10 yıldır boccia sporuyla ilgileniyorum. Bocciayla 19 Mayıs etkinliklerinde tanıştım. Evde hep televizyon izliyordum. Dışarıya çıktığım zaman, buraya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. Özgüvenli oluyorum. Hedefim milli takıma girmek, yurt dışında başarılar ve adımı dünya tarihine kazımak istiyorum" diye konuştu.
Spora başladıktan sonra etrafından daha olumlu tepkiler aldığı belirten Dökmeci, "Eve kapanmasınlar. Spor özgüven getiriyor. Bu hastalığı kabul edip mutlu olmanın yolunu bulsunlar. Kendilerine güvensinler başarabilirler. Çevremden mutlu tepkiler alıyorum. Dışarıdan daha güzel tepkiler alıyorum" dedi.
‘DERYA SPORDAN ÖNCE İNSANLARLA İLİŞKİ KURMAZDI, KONUŞMAZDI’
Derya’yı antrenmanla getiren annesi Ayşe Dökmeci, spordan sonra Derya’nın hayatında önemli gelişmeler olduğunu belirterek, “Haftanın 5 günü antrenmanlara gelmeye çalışıyoruz. Derya evde sıkıldığı için çok gelmek istiyor. Derya spordan önce insanlarla ilişki kurmazdı, konuşmazdı. Onun yerine ben konuşurdum. Ona sordukları soruya hep ben cevap verirdim. Şimdi Derya gözüme bakmadan direk kendisi konuya giriyor. Çok önemli gelişmeler oldu. Bende böyle olduğu için çok mutluyum. İnşallah boccia sporumuz böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
‘ANNELERİN BİRAZ DAHA FEDEKARLIK EDİP ÇOCUKLARINI GETİRMELERİ İSTERİM’
Diğer engelli bireylerin annelerinin de çocuklarını bu tür spor branşlarına getirmelerini söyleyen anne Dökmeci, şöyle konuştu: "İlk defa derece aldı. Böyle olunca hedeflerimiz de değişti. Daha ileride olduğunu görmek istiyorum. 2028 Paralimpik Oyunları'nda inşallah adımızı, sporumuzun adını, İstiklal Marşı’mızı duyururuz. Bayrağımızı yükseklere taşırız. Ben diğer anneleri ‘Böyle bir sporumuz var. Getirin, çok eğlenceli oluyor’ diye teşvik ediyorum. Annelerin biraz daha fedakarlık edip çocuklarını getirmeleri isterim. Gelen aileleri görünce çok seviniyorum. Umarım daha da çoğalırız."
‘DERYA’YI 2028 PARALİMPİK OYUNLARINDA GÖRMEYİ HEDEFLİYORUZ’
Derya Dökmeci’nin antrenörü Sema Bozbıyık (40) ise, "Haftanın 5 günü 6 saat olmak kaydıyla Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Ferdi Sporlar Merkezi’nde 13 sporcu ile antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bunlar serebral palsi, ağır kas hastaları, kol ve el gücü kaybı olan 13 tane sporcu. Güzel tatlı bir ortamımız var. Kapıdan girdikleri andan çıkana kadar tam bir aile ortamı oluşturma çabasındayız. Sporcularımız ilk geldikleri zaman daha içe kapanık, sakin kendilerini ifade edemeyen bireylerken ortalama 1- 1,5 ay içerisinde özgüvenleri, ifade yetenekleri, insanlarla kaynaşmaları gibi değişimler yaşadıklarını gözlemliyorum. Derya’yı da 2028 Paralimpik Oyunları'nda görmeyi hedefliyoruz. Bunun için elimizden gelen çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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