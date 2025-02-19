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        Kocasinan Belediyesi ekipleri beklenen kar yağışı için önlemlerini aldı

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gerekli önlemleri aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:49
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        Kocasinan Belediyesi ekipleri beklenen kar yağışı için önlemlerini aldı
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        Kocasinan Belediyesi ekipleri, beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gerekli önlemleri aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı ekipler, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yaptığı hazırlıklarını tamamladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirtti.

        Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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