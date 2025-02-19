Kayseri'de aranan 10 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan uygulamada aranan 10 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan uygulamada aranan 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentteki bazı noktalarda 45 ekip ve 170 personelin katılımıyla "şok uygulama" yaptı.
Uygulama sırasında, 6 bin 356 kişi ve 2 bin 354 araç sorgusu yapıldı, 174 park ve bahçe kontrol edildi.
Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 35,19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 10 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 10 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 9 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.
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