Kayseri'de yaş pasta kutularına ve kanepenin altına gizlenmiş kaçak sigara ile makaron ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaş pasta kutularına ve kanepenin altına gizlenmiş kaçak sigara ile makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt ve Gesi Fatih mahallelerinde S.A.'ya ait pastanelere ve eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, yaş pasta kutularına ve kanepe altına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 150 bin lira olan 2 bin 978 paket kaçak sigara, 119 bin 305 dal içi tütün doldurulmuş makaron ile 20 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.