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        Başkan Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanlarıyla yatırım toplantısı yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu belediye başkanlarıyla yatırım toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:29
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        Başkan Büyükkılıç, merkez ilçe belediye başkanlarıyla yatırım toplantısı yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu belediye başkanlarıyla yatırım toplantısında bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıda Kayseri'ye kazandırılacak proje ve yatırımlar görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin 16 ilçesinin ayırt etmeden gelişmesini sağlamak için güç birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

        Belediye başkanlarının katkılarıyla kenti daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Büyükkılıç, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3'üncü kez birinci olduklarına dikkati çekti.

        Büyükkılıç, vatandaşların yararını gözetmeye ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak şehrin her köşesine eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini aktardı.

        Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici katıldı.

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