Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda haklarında "kasten yaralama ve suç eşyasının satın alınması" suçundan 22 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. ile "kasten yaralama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.