Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 17-19 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
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