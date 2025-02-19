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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:34 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:34
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 17-19 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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