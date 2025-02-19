Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.

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