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        Erciyes'te Kar Hentbol Şampiyonası düzenlenecek

        Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:39
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        Erciyes'te Kar Hentbol Şampiyonası düzenlenecek
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        Erciyes Kayak Merkezi, Kar Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Erciyes AŞ ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek şampiyona, 22 Şubat Cumartesi günü Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yapılacak.

        Şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 60 sporcu katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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