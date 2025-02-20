Erciyes'te Kar Hentbol Şampiyonası düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Erciyes AŞ ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek şampiyona, 22 Şubat Cumartesi günü Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yapılacak.

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