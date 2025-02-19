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        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de sahte alkol üretimi yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 20:04 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:04
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        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de sahte alkol üretimi yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir kişinin etil alkolü sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen Z.Ç. (31), düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 38 litre sahte alkol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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