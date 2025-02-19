Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 38 litre sahte alkol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir kişinin etil alkolü sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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