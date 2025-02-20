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        Mobilya mağazasının deposunda çıkan yangında, bitişikteki hafızlık okulunun 5 öğrencisi dumandan etkilendi

        KAYSERİ'de, bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın nedeniyle bitişiğinde bulunan hafızlık okulunun 5 öğrencisi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 01:56 Güncelleme: 20.02.2025 - 02:00
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        Mobilya mağazasının deposunda çıkan yangında, bitişikteki hafızlık okulunun 5 öğrencisi dumandan etkilendi
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        KAYSERİ'de, bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın nedeniyle bitişiğinde bulunan hafızlık okulunun 5 öğrencisi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Yangın, 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesindeki bir mobilya mağazasının deposunda meydana geldi. Mağazanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depodan yayılan duman, bitişiğinde bulunan hafızlık okulunu da sardı. Duman nedeniyle bina boşaltılırken, 5 öğrenci ise dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
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