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        Kayseri'de hayvan vahşeti; ayakları bağlanan köpek, silahla öldürülüp çuvalla sokağa atıldı

        KAYSERİ'de Semih S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:51
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        Kayseri'de hayvan vahşeti; ayakları bağlanan köpek, silahla öldürülüp çuvalla sokağa atıldı
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        KAYSERİ’de Semih S.'ye ait 'Cane corso' türü 5 yaşındaki köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ayakları bağlanıp, silahla öldürülerek çuvalla sokağa atıldı.

        Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Semih S.'nin bağ evinde beslediği 'Cane corso' türü 5 yaşındaki köpeği, hareketsiz yattığını görenler yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Köpeğin, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ayakları bağlanmış şekilde silahla öldürülüp, çuvalla sokağa atıldığı belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde 18.02.2025 tarihinde 'Köpeğin dört ayağının bağlanarak silahla öldürülüp çuvala konularak yol kenarına terk edilmesi' olayı ile ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvanları Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından alınan köpek, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji bölümüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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