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        Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 300 üreticiye arılı kovan desteği verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:17
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        Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 300 üreticiye arılı kovan desteği verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kovan Sizden Arı Bizden Projesi"ne başvuran 300 arıcıya, 2'şer arılı kovan dağıtılacak.

        Sekiz çerçeveden oluşacak kovanlarda üreticilere Belfaks, Karniyol veya Melez ırkı arı desteği sağlanacak.

        Projeye, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifika sahipleri, Arı Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunanlar ile arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilecek.

        Başvurular, 24 Şubat'ta başlayıp 27 Şubat'ta sona erecek.

        Başvuruya ve projeye ilişkin detaylı bilgiye, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinden ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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