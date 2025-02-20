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        Kayseri'de kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:05
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        Kayseri'de kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Pınarbaşı ilçesinde 35, Sarız'da 22, Bünyan'da 2 ve Talas'ta 2 olmak üzere 488 kilometrelik yol ağında kardan kapanan toplam 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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