Kayseri'de kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Pınarbaşı ilçesinde 35, Sarız'da 22, Bünyan'da 2 ve Talas'ta 2 olmak üzere 488 kilometrelik yol ağında kardan kapanan toplam 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
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