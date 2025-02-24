Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile kaybetmiyor
SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic'le çıktığı 4 maçta 8 puan toplayarak ligde kalma yolunda önemli bir başarıya imza attı.
SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic'le çıktığı 4 maçta 8 puan toplayarak ligde kalma yolunda önemli bir başarıya imza attı.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Jakirovic, takımın başında bugüne kadar ligde 4 maça çıktı.
Kayseri temsilcisi, Jakirovic yönetiminde ligdeki ilk mücadelesinde sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken sonraki hafta ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.
Jakirovic ile ligdeki üçüncü sınavında deplasmanda sezonun başarılı ekiplerinden ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu dört maçta 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 3 gole engel olamadı.
- Nazon atıyor, Kayserispor kazanıyor
Kayserispor formasıyla ligde 22 haftalık periyotta sadece 2 gol atan Haitili santrfor Duckens Nazon, Jakirovic'in gelişiyle yükselişe geçti.
Nazon, Jakirovic yönetimindeki son 3 maçta 3 gol kaydederek alınan puanlarda önemli pay sahibi oldu.
Ligin 23. haftasındaki Konyaspor maçında 2 kez gol sevinci yaşayan Nazon, dün de Göztepe ağlarını havalandırarak galibiyeti getirdi.
- Kayserispor için kritik 3 hafta
Kayserispor, ligin 26. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.
Sonraki hafta RAMS Başakşehir'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, 28. haftada ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
Ligde kalma hesapları yapan Kayseri temsilcisi, bu periyodu da puan ya da puanlarla bitirmeyi hedefliyor.
Kayserispor, ligde yaşadığı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
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