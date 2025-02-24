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        Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile kaybetmiyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic'le çıktığı 4 maçta 8 puan toplayarak ligde kalma yolunda önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:12
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        Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile kaybetmiyor
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic'le çıktığı 4 maçta 8 puan toplayarak ligde kalma yolunda önemli bir başarıya imza attı.

        Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Jakirovic, takımın başında bugüne kadar ligde 4 maça çıktı.

        Kayseri temsilcisi, Jakirovic yönetiminde ligdeki ilk mücadelesinde sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken sonraki hafta ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

        Jakirovic ile ligdeki üçüncü sınavında deplasmanda sezonun başarılı ekiplerinden ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu dört maçta 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 3 gole engel olamadı.

        - Nazon atıyor, Kayserispor kazanıyor

        Kayserispor formasıyla ligde 22 haftalık periyotta sadece 2 gol atan Haitili santrfor Duckens Nazon, Jakirovic'in gelişiyle yükselişe geçti.

        Nazon, Jakirovic yönetimindeki son 3 maçta 3 gol kaydederek alınan puanlarda önemli pay sahibi oldu.

        Ligin 23. haftasındaki Konyaspor maçında 2 kez gol sevinci yaşayan Nazon, dün de Göztepe ağlarını havalandırarak galibiyeti getirdi.

        - Kayserispor için kritik 3 hafta

        Kayserispor, ligin 26. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

        Sonraki hafta RAMS Başakşehir'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, 28. haftada ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

        Ligde kalma hesapları yapan Kayseri temsilcisi, bu periyodu da puan ya da puanlarla bitirmeyi hedefliyor.

        Kayserispor, ligde yaşadığı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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