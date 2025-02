Bellona Kayserispor-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son haftalarda skor üretme sorun yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Bulgar teknik adam, maçın ilk yarısında istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda daha farklı bir şekilde sahaya çıktık. Çok daha motive, güçlü ve hırslıydık. Bu sahadaki gücümüzü sürekli arttırdı. İkinci yarıda sahada güzel şeyler yaptık ve net fırsatlar yakaladık. Fakat bunları maalesef gole çeviremedik. Baktığımız zaman 2-3 maçtır gol atamıyoruz. Bunu santrforlarımız yok diye geçiştirmek kolay ama bu kesinlikle bir bahane değil. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmalı, pozisyonlar üretip golü bulmalı."

İlk yarıdaki performanslarının kendisini mutsuz ettiğini aktaran Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok üzücüydü, bir daha kesinlikle bunun olmasını istemiyorum. Göztepe'nin kesinlikle oynadığı her maçta yüksek hırsla sahada olması gerekiyor. Kendimizi bir sonraki maça hazırlayacağız. Her maç bizim için çok değerli. Her maçta tüm oyuncularımız yüksek hırsla mücadele etmeli ve kazanmak adına her şeyini vermeliler." diye konuştu.