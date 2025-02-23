Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL

        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat Altan

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 88 Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Cardoso (Dk. 88 Carole), Bourabia (Dk. 70 Ackah), Mane (Dk. 78 Nurettin Korkmaz), Nazon (Dk. 70 Bahoken)

        Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Furkan Bayır, Ogün Bayrak (Dk. 70 Nazım Sangare), Dennis (Dk. 78 Doğan Erdoğan), Miroshi, Djalma, Tijanic (Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş), Victor Hugo (Dk. 63 Ahmed Ildız), Matsuki (Dk. 63 Juan)

        Gol: Dk. 44 Nazon (Bellona Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 72 Ahmed Ildız, Dk. 75 Nielsen (Göztepe), Dk. 82 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?

        Benzer Haberler

        Kayserispor-Göztepe: 1-0
        Kayserispor-Göztepe: 1-0
        MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan öğrencilere polis des...
        MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan öğrencilere polis des...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Melikgazi Belediyesi ekipleri camilerde temizlik çalışması yaptı
        Melikgazi Belediyesi ekipleri camilerde temizlik çalışması yaptı
        Talas'ta gıda atıklarından kedi ve köpek maması üretilecek
        Talas'ta gıda atıklarından kedi ve köpek maması üretilecek
        Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Dangerfield, takımını sırtlıyor
        Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Dangerfield, takımını sırtlıyor