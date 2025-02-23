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        Kayserispor- Göztepe maçının ardından

        KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:49 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:55
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        Kayserispor- Göztepe maçının ardından
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        KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

        Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımının gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu belirterek,, “Öncelikli olarak takımımı ve oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün sahada her şeylerini ortaya koydular. Tabi ki kolay maç olmadı. Hava şartlarından dolayı oldukça soğuk bir havada oynandı. Buna rağmen oyuncularımız oldukça iyi bir mücadele gösterdi. Rakibimizin belli bir oyun yapısı vardı. Uzun top oynayan bir takımdı. Bugün de bunu yaptılar. Uzun topu atıp, ikinci topları almaya çalıştılar. Ama, biz uzun topu iyi savunduk. Kazandığımız toplarla hızlı kontra ataklarla çıkmaya gayret ettik. Bunlardan bir tanesinde de rakibi cezalandırdık. Golden sonra Nazon’un da önemli bir fırsatı vardı. Ondan yaralanamadık. Maçın sonuna doğru biraz savunma yapmak zorunda kaldık. Rakip üzerimize geldi. Bugün aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum” dedi.

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, “Kaybetmemiz üzücü. Sahada 2 farklı yüzümüzü gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda baktığınız zaman gerçekten istediğimiz oyunu kesinlikle sahaya yansıtamadık ve net bir fırsat yaratamadık. Ama, ikinci yarıda çok daha farklı bir şekilde, çok daha motive, güçlü ve çok daha hırslıydık. Bu bizim sahadaki gücümüzü sürekli artırdı. İkinci yarıda sahada güzel şeyler yarattık. Net fırsatlar yakaladık. Fakat, maalesef bunları gole çeviremedik. Baktığınız zaman biz, son 2-3 maçtır gol atamıyoruz. Bunu santrforlarımız yok diyerek geçiştirmek kolay. Ama, bu bahane değil. Orada kim oynarsa oynasın en iyisini yapmalı ve burada pozisyonlar üretip golü bulmalı. Benim için en önemli olan ilk yarıda gösterdiğimiz ve benim kesinlikle çok mutsuz olduğum ve bir daha sahada görmek istemediğim performanstı. Orada kesinlikle istediğimiz o yüksek hırs ve motivasyonu sahaya yansıtamadık. Bu bizim adımıza çok üzücüydü. Bir daha kesinlikle bunun olmasını istemiyorum. Çünkü, Göztepe’nin oynadığı maçlarda yüksek hırsla sahada olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Sergej Jakirovic’in açıklaması

        - Stanimir Stoilov açıklaması

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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