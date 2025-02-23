Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: Sahada bambaşka bir Kayserispor var

KAYSERİSPOR Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, “Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. İnşallah bunu böyle sürdüreceğiz ” dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde konuk ettiği Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, “Takımımıza kattığımız değerler sonucunda yönetimimizin üstün başarıları var. Futbolcu arkadaşlar çok formdalar, çok dinamikler. Hocamızın kan değişimi büyük bir moral oldu. Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. İnşallah bunu böyle sürdüreceğiz. Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz. Toplumda yaşadıklarımıza, geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

Futbolculara olan borçların ödendiğinin hatırlatılması üzerine Yurdemi, “Bizler yöneticiler olarak takıma borçlu olmamalıyız. Bunlar moral ve motivasyon olarak etkiliyor. Biz sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Onlar da karşılığını sahada veriyorlar” ifadelerinde bulundu. DHA)

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- Rıza Erkut Yurdemi’nin açıklamaları