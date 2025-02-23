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        Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: Sahada bambaşka bir Kayserispor var

        KAYSERİSPOR Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, "Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:50
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        Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: Sahada bambaşka bir Kayserispor var
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        KAYSERİSPOR Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, “Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. İnşallah bunu böyle sürdüreceğiz ” dedi.

        Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde konuk ettiği Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, “Takımımıza kattığımız değerler sonucunda yönetimimizin üstün başarıları var. Futbolcu arkadaşlar çok formdalar, çok dinamikler. Hocamızın kan değişimi büyük bir moral oldu. Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. İnşallah bunu böyle sürdüreceğiz. Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz. Toplumda yaşadıklarımıza, geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

        Futbolculara olan borçların ödendiğinin hatırlatılması üzerine Yurdemi, “Bizler yöneticiler olarak takıma borçlu olmamalıyız. Bunlar moral ve motivasyon olarak etkiliyor. Biz sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Onlar da karşılığını sahada veriyorlar” ifadelerinde bulundu. DHA)

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Rıza Erkut Yurdemi’nin açıklamaları

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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