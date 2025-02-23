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        Kayserispor-Göztepe maçının ardından

        Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:29
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        Kayserispor-Göztepe maçının ardından
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        Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini belirtti.

        Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yurdemi, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, futbolcuların dinamik ve formda olduğunu söyledi.

        Teknik direktör değişiminin büyük bir moral olduğunu ifade eden Yurdemi, şunları kaydetti:

        "Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. Bunu böyle sürdüreceğiz. İnşallah Beşiktaş'tan da galibiyetle geleceğiz. Bütün toplumda yaşanan hadiselere ve geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında transfer yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bugünden sonra geçmişte de söylediğim gibi bizi izlemeye devam edin."

        Yurdemi, futbolcuların ödemeleriyle ilgili soru üzerine de "Bizler yöneticiler olarak takıma borçlu olmamak zorundayız. Bunlar moral ve motivasyon olarak etkiliyor. Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, onlar da bize sahada karşılığını veriyorlar." diye konuştu.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayserispor'u tebrik ederek, alınan 3 puanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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