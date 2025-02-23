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        Kayserispor-Göztepe: 1-0

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat AltanKAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Hasan Ali Kaldırım (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:38
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        Kayserispor-Göztepe: 1-0
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat Altan

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Hasan Ali Kaldırım (Dk. 88 Hosseini), Kolovetsios, Attamah, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mane (Dk. 79 Nurettin Korkmaz), Bourabia (Dk. 70 Ackah), Cardoso (Dk. 87 Carole), Nazon (Dk. 69 Bahoken)

        GÖZTEPE: Lis - Nielsen, Koray Günter, Furkan Bayır, Dennis (Dk. 78 Doğan Erdoğan), Miroshi, Ogün Bayrak (Dk. 70 Nazım Sangare), Djalma, Victor (Dk. 64 Ahmet İldiz), Matsuki (Dk. 64 Da Silva), Tijanic (Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş)

        GOL: Dk. 44 Nazon, (Kayserispor),

        SARI KARTLAR: Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor), Ahmet İldiz, Nielsen (Göztepe)

        Süper Lig’in 25’inci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek, puanını 24’e yükseltti. Konuk ekip Göztepe ise 35 puanda kaldı.

        13’üncü dakikada Kayserispor kontratağında Bourabia’nın ara pasında kaleci Lis topa kayarak müdahale ederek meşin yuvarlağın Nazon ile buluşmasına izin vermedi.

        31’inci dakikada Hasan Ali ve Cardoso’nun ver-kaçı sonrası gelişen Kayserispor atağında Cardoso’nun pasında topla buluşan Nazon’un ceza sahası içinde seri çalımlar sonrası yaptığı şut Göztepe savunmasından oyun alanının dışına çıktı.

        38’inci dakikada Nazon’un vuruşu Göztepe savunmasından döndü. Savunmadan seken topa gelişine vuran Kartal Kayra’nın şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

        44’üncü dakikada Kayserispor kontratağında Bourabia’nın hareketlendirdiği topta, Cardoso topla buluştu. Cardoso’nun ceza sahası yayının solundan yaptığı sert vuruş kale direğinde patlayarak oyun alanına geri döndü. Dönen topa hareketlenen Nazon’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        55’inci dakikada Cardoso’nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso’nun kaleci Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lis, kalesini gole kapadı.

        59’uncu dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ogün Bayrak’ın şutu kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

        83’üncü dakikada Kayserispor savunmasından seken topun gelişine Furkan Bayır’ın yaptığı sert vuruşta top kaleci Bilal’de kaldı.

        89’uncu dakikada Kayserispor ceza sahası içine gönderilen topa yükselen Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinde patlayarak auta gitti.

        90+4'üncü dakikada Carole'ün pasında ceza sahası yayının hemen dışından Kartal Kayra'nın plase vuruşu savunmada kaldı.

        Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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