        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

        Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 21:01
        Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.

        Trafik ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

        Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise olası olumsuzluklara karşı önlem aldığı öğrenildi.

        Ayrıca, 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın genelinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

