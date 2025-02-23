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        Kayseri'de UTV aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

        Kayseri'de kullandığı UTV aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:42
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        Kayseri'de UTV aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
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        Kayseri'de kullandığı UTV aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "Gecenin bu saatinde, bazı duyarsız insanlar yüzünden bu şekilde uyanıyoruz." paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

        Ekiplerce tespit edilerek UTV tipi arazi aracıyla drift atan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

        Öte yandan araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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