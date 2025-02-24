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        Sosyal medyadan görüntülü aramalarda yapay zekayla dolandırıcılık uyarısı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Sosyal medya platformlarında görüntülü arama sırasında kaydedilen görüntülerin, yapay zeka yardımıyla montajlanarak dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:05
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        Sosyal medyadan görüntülü aramalarda yapay zekayla dolandırıcılık uyarısı
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Sosyal medya platformlarında görüntülü arama sırasında kaydedilen görüntülerin, yapay zeka yardımıyla montajlanarak dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulunuldu.

        Kayseri'de yaşayan Nuri Karakol, bir sosyal medya uygulamasından gerçekleştirdiği görüntülü aramada, kaydedilen ve yapay zekayla montajlanan görüntüsüyle tehdit edilerek dolandırılmaya çalışıldı.

        Sosyal medya uygulaması üzerinden gelen görüntülü aramaya arkadaşı zannedip cevap veren Karakol, karşıdaki kişinin arkadaşı olmadığını fark edince birkaç saniye içinde aramayı sonlandırdı.

        Kısa sürede ekran görüntüsünü kaydeden şüpheli, kaydı yapay zeka yardımıyla uygunsuz görüntülerle montajlayıp Karakol'dan para talep etti.

        Montajladığı görüntüyü daha sonra Karakol'un sosyal medyadaki 10 arkadaşına gönderen dolandırıcı, listenin tamamına göndermemek için mağdurdan 70 bin lira istedi.

        Yaşadığı olayı AA muhabirine anlatan Karakol, dolandırıcının kendisini sosyal medyadaki bir arkadaşının ismiyle açtığı hesaptan aradığını söyledi.

        Dolandırıcının arama işleminden önce hazırlık yaptığını ve ilk anda telaşlandığını vurgulayan Karakol, şöyle konuştu:

        "Aramaya cevap verince karşıma kıyafeti uygun olmayan bir kadın çıktı. Aramayı birkaç saniye içinde kapattım. Arama sırasında kaydedilen görüntüm, dolandırıcı tarafından kendi uygunsuz görüntüsüyle montajlanıp listemdeki yaklaşık 10 arkadaşıma yollandı. Arkadaşlarıma gönderdiğinin ekran fotoğrafını da bana atarak listenin tamamına göndermemek için 70 bin lira istedi."

        - "Mağdur olmaktan son anda kurtuldum"

        Şüpheliyi sosyal medyadan engellediğini ancak daha sonra WhatsApp uygulamasından tehditlerine devam ettiğini anlatan Karakol, "İlk olarak listemdeki diğer kişileri görmemesi için sosyal medya hesabımı kapattım. Daha sonra polisi aradım. WhatsApp'tan da toplu mesaj göndererek durumu arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Bu görüntüyü yaklaşık 10 kişiye yollamış. Yolladığı arkadaşlarıma durumu anlattım. Sosyal medya hesabımı kapattığım için de başka arkadaşıma yollayamadı. Mağdur olmaktan son anda kurtuldum." diye konuştu.

        Karakol, sosyal medya kullanıcılarına bu duruma düşmemeleri için profillerini gizlemeleri uyarısında bulundu.

        - "Sosyal medya hesaplarımızın gizli olması gerekiyor"

        Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Gezer de yapay zekanın hayatın her alanına girdiğine dikkati çekti.

        Yapay zekayla görüntü oluşturmanın son zamanlarda moda haline geldiğine işaret eden Gezer, "Dolandırıcılar için birkaç saniyelik görüntü tehdit unsuru olarak yetiyor hatta bunu sesle yapanlar bile var." dedi.

        Sosyal medya kullanıcılarının işlerinin gittikçe zorlaştığını anlatan Gezer, şunları kaydetti:

        "Yapay zeka teknolojisi o kadar ilerledi ki gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte görüntüler oluşturabiliyor. Sosyal medya kullanıcılarının görüntü, fotoğraf ve seslerini sosyal medyada paylaşırken iki kez düşünmeleri gerekiyor. Eğer siz sosyal medyanızda görüntünüzü, sesinizi paylaşırsanız dolandırıcıların sizi arayıp görüntü kaydı yapmasına bile gerek kalmıyor. Paylaştığınız ses ve görüntüyü alarak sahte görseller oluşturabilirler. Öncelikle sosyal medya hesaplarımızın gizli olması gerekiyor. Bu ortamda paylaşılan görsellerin sadece listemizdekilerin görmesi önlemlerden birisi olabilir. Hesapların korunması da çok önemli. O yüzden çözülmesi basit şifreler yerine uzun ve tahmin edilmesi zor şifreler kullanmalıyız. Bu duruma düşmemek için faktörlü doğrulama yöntemini kesinlikle kullanmalıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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