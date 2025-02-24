Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol'un şehit olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 21:29 Güncelleme: 24.02.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
        ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol'un şehit olduğunu duyurdu.

        Çiçek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerinin aman vermeden çalıştığını bildirdi.

        Bugün de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Birol'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini aktaran Çiçek, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bugün yapılan suçüstü operasyonda polisimizin 'dur' ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirildi. Ancak bu esnada narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz, polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum
        Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İşte dünyanın en büyük derbileri!
        İşte dünyanın en büyük derbileri!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ramazan ayında temel gıda ürünlerinde indirim uygulanacak
        Kayseri'de ramazan ayında temel gıda ürünlerinde indirim uygulanacak
        YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta arzı açıklaması:
        YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta arzı açıklaması:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri'de konuştu:
        Kayseri'de yapımı tamamlanan Türk Kızılayına ait birimlerin açılışı yapıldı
        Kayseri'de yapımı tamamlanan Türk Kızılayına ait birimlerin açılışı yapıldı
        SP Genel Başkanı Arıkan: Erken seçim, kaçınılmaz bir ihtiyaç
        SP Genel Başkanı Arıkan: Erken seçim, kaçınılmaz bir ihtiyaç
        Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile kaybetmiyor
        Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile kaybetmiyor