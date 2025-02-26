Kayseri'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadına hapis cezası

Mahkeme, sanık Ö.Ö'ye "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 1 yıl 11 ay, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdiği öne sürülen sanık, yargılandığı davada, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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