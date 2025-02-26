Kayseri'de 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadına hapis cezası
Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdiği öne sürülen sanık, yargılandığı davada, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdiği öne sürülen sanık, yargılandığı davada, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ö.Ö. hazır bulundu.
Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Son sözleri sorulan sanık, suçlamalara reddederek, beraatini talep etti.
Mahkeme, sanık Ö.Ö'ye "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 1 yıl 11 ay, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
- Olay
İngiltere'de kalan T.Ö'nün polisi arayarak, dini nikahla yaşadığı Ö.Ö'nün oğullarına sigara ve ilaç içirdiği ihbarında bulunması üzerine, Talas ilçesinde yaşadığı tespit edilen kadın, 17 Haziran 2021'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasındaki çocuğunun sigara içtiği görüntüleri kendisinin çekmediğini, eşinin teyzesinin kızının çektiğini iddia etmişti.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen kadın tutuklanmış, itiraz üzerine sonrasında tahliye edilmiş, çocuğu ise devlet korumasına alınmıştı.
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