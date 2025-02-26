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        İncesu Belediyesi, atölyelerinde kamelya üretimi yaparak tasarruf sağlıyor

        İncesu Belediyesi, oluşturduğu atölyede kamelya üretimi yaparak maliyetleri yarı yarıya düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:55
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        İncesu Belediyesi, atölyelerinde kamelya üretimi yaparak tasarruf sağlıyor
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        İncesu Belediyesi, oluşturduğu atölyede kamelya üretimi yaparak maliyetleri yarı yarıya düşürdü.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tasarruf tedbirleri kapsamında yatırımlarını kendi oluşturduğu kaynaklarla sürdürüyor.

        İlçenin talepleri doğrultusunda kendi üretim atölyesini kuran Fen İşleri Müdürlüğü Kademe ekipleri, kamelya üretiminden elde edilen kazançla yatırım yapıyor, araç filosunu genişletiyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, belediye olarak eksikleri olan kademe binası ve üretim atölyesini kurduklarını belirtti.

        Atölyede talep edilen kamelyaları üretmeye karar verdiklerini aktaran İlmek, şunları kaydetti:

        "İncesu gelişiyor ve büyüyor. Park sayılarımızı artırdık. Kazandırdığımız parklara kamelya ihtiyacı doğdu. Yaptığımız piyasa araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar çok yüksek. Biz de kendi ustalarımızla bunu yapma kararı aldık. Piyasada 50-75 bin lira değerinde olan kamelyaları yarı fiyatına üretiyoruz. 12-18 bin lira arasında değişen oturma banklarını da yarı yarıya maliyetle üretiyoruz. Elde ettiğimiz bu gelirle belediyemize yeni araçlar kazandırıyor, yatırımlarımızı artırıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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