Sevgilisini istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sanığına 20 yıl hapis

KAYSERİ'de, sevgilisi A.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.U., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2 Eylül 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, F.U., sevgilisi A.B.’ye cinsel istismarda bulundu. Mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan F.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında 'cinsel istismar' ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık F.U., hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen F.U., "4 yıllık ilişkimiz vardı. Ayrılmak istedim. Sürekli beni rahatsız ediyordu. Her yerden engelledim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.U.’yu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.