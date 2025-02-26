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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Anadolu Selçuklu Sergisi"ne 27 eserle katıldı

        Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan "Anadolu Selçuklu Sergisi"ne, Kayseri'den 27 eserle katkı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:25
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Anadolu Selçuklu Sergisi"ne 27 eserle katıldı
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        Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan "Anadolu Selçuklu Sergisi"ne, Kayseri'den 27 eserle katkı sundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 24 Şubat'ta açılan "Anadolu Selçuklu Sergisi"nde, Kayseri'den gönderilen eserlere de yer verildi.

        Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi envanterinden vazo, 2 kase, maşrapa, 2 kandil, çift üzengi, çift kilit, 2 kemer tokası, 3 tutamak, 4 hayvan şeklinde kulp, 3 ağırlık, amulet, 3 zihgir, 2 bilezik ve şakül de sergide yer aldı.

        Galeri
        Galeri

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