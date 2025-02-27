Kazada ölen keman sanatçısı Laçin'in böbreği, Kayseri'de 18 yıldır organ bekleyen hastaya nakledildi

Mersin'de otomobilin çarpması sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'un ailesi tarafından bağışlanan böbreği, Kayseri'de bir kadın hastaya nakledildi.

Böbrek naklini gerçekleştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Şubat'ta sabaha karşı Mersin'de kadavradan organ geldiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Bir yandan sevindiklerini, diğer yandan ise üzüldüklerini belirten Talih, şöyle konuştu:

"Bir aile için belki kötü, başka bir aile içinse iyi haber. Can bağışlamak çok onurlu bir hareket. O gün sabah başlayıp diğer gün öğleye kadar uğraştık. Mersin'den sanatçı bir ailemizin sanatçı kızının böbreği. Böbreği burada 18 yıldır organ bekleyen bir hanımefendiye naklettik. Hastamız 18 yıldır diyalize girerken haftada 3 gün, artık diyalizden çıktı, idrarını yapmaya başladı, böbrek çalışmaya başladı. Herkes mutlu, umarım vericinin ailesi de çok mutlu olur. Çünkü kızlarının bir parçası birisine hayat verdi. Onurlu bir hareket. Tüm halkımızı, beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlamaya davet ediyorum."

Talih, 4 yılda 10'u kadavradan olmak üzere 45 civarında böbrek nakli gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- Olay

İsviçre'de müzik eğitimi alan Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönmüş, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bildirilmişti.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmıştı. Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.