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        Anadolu'nun kalkınmasına katkı sağlayan ORAN'dan 16 projeye 190 milyon lira destek

        ERGÜN HAKTANIYAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 2025 yılı başında imzalanan 16 yeni projeye 190 milyon liralık destek sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:29
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        Anadolu'nun kalkınmasına katkı sağlayan ORAN'dan 16 projeye 190 milyon lira destek
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 2025 yılı başında imzalanan 16 yeni projeye 190 milyon liralık destek sağlayacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansından biri olan ORAN, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayacak şekilde bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik pek çok araştırma, rapor ve fizibilite çalışmalarıyla yatırımlara da öncülük ediyor.

        Bu çalışmalarla AR-GE faaliyetlerini destekleyip yatırımcılara bölge potansiyellerine en uygun yatırım imkanı sunan ORAN, bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik kalkınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

        ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, AA muhabirine, yerel kalkınma hamlesi anlayışıyla özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok farklı alanlarda projeler yürütüldüğünü söyledi.

        Projelerle ilgili bilgi veren Şeker, "Bu kapsamda Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Anadoludakiler, Üreten Şehirler ve Cazibe Merkezleri'nin Destekleme Programları (CMDP) gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynaklı programlara paydaş kurumlarla beraber geliştirip sunduğumuz projeler desteklendi. Bu kapsamda bölgemizde yaklaşık 190 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 16 projeyi imzalamış bulunmaktayız." diye konuştu.

        - ⁠Projelerle istihdam ve üretim artacak

        Şeker, destek alan projelerle istihdamın yanı sıra üretimin de artacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "SOGEP kapsamında özellikle kadın istihdamı, mesleki eğitim, sosyal içerme ve dezavantajlı kesimlerin topluma kazandırılması gibi alanlardaki 9 projeyi bölgemizde destekleyeceğiz. Bu projeler özellikle istihdam ve sonuç odaklı, kadın istihdamını destekleyici alanlarda olacak. Bunların hazırlanmasında bölgedeki paydaşlarımızla, özellikle valiliklerimiz, belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle uzun hazırlıklar yapıldı, bakanlığımıza çok çeşitli projeler sunduk. Projelerin desteklenmesiyle sonuçlanan bir süreci geçirmiş bulunmaktayız."

        - "Anadolu'nun değerlerini ön plana çıkaran projeleri destekleyeceğiz"

        SOGEP Anadoludakiler Programı'nın bu yıl ilk defa uygulandığını vurgulayan Şeker, "Bu kapsamda da bir çağrı programı uygulandı. Bölgemizden 4 proje desteklenmeye hak kazandı. Yerel ekonomileri güçlendirici, coğrafi işaretli ürünleri, bereket, beceri ve birikim mottosuyla Anadolu'nun değerlerini ön plana çıkaran projeleri bölgemizde destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        CMDP programının da önemini anlatan Şeker, katma değerli üretim, AR-GE ve inovasyonu destekleyecek şekilde bazı projelerin de bu yıl hayata geçirileceğini dile getirdi.

        Projelerin Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta gerçekleşeceğini bildiren Şeker, bölgesel ve kırsal kalkınmayı destekleyici bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

        Şeker, ORAN'ın katma değerli yatırımları konusunda 2025'in önemli olduğunu ve desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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