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        Kayseri'de drift atan sürücüye 49 bin 552 lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 49 bin 552 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:44
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        Kayseri'de drift atan sürücüye 49 bin 552 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 49 bin 552 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücü A.Ç'ye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 49 bin 552 lira kesti.

        Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan, araçta olup 17 suç kaydı bulunan H.B. de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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