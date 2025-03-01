Kayseri'de drift atan sürücüye 49 bin 552 lira ceza kesildi

Öte yandan, araçta olup 17 suç kaydı bulunan H.B. de gözaltına alındı.

Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücü A.Ç'ye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 49 bin 552 lira kesti.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 49 bin 552 lira ceza uygulandı.

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