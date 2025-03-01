Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adreste bulunan 3 şüphelinin üzerinde 1036 sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 200 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esenyurt Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

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