Kayseri'de 14 numaralı yeni hat yarın yolcuların hizmetine girecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin 14 numaralı yeni hattı, ulaşımda kolaylık sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşımda faaliyete geçecek yeni hat yarından itibaren yolcuların hizmetine sunulacak.

Bu hat ile Mevlana Mahallesi'nden başlayarak Kayseri Üniversitesi, Doğu Terminali, Doğu Sanayi, Argıncık, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Seyrani, Abdullah Gül Üniversitesi, Bağdat Caddesi, Yenişehir, Ziyagökalp, Yenisanayi ve Otogar güzergahından geçerek Anafartalar Raylı Sistem durağına ulaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yeni ulaşım hattının, yolcuların talepleri doğrultusunda oluşturulduğunu belirtti.

Canbulut, 14 numaralı hattın şehir merkezine uğramadan farklı güzergahlardan ulaşım sağlayarak, toplu taşıma sistemini verimli hale getireceğini kaydetti.

Şehir içindeki hareketliliği dengeli bir şekilde dağıtmayı hedeflediklerini belirten Canbulut, yeni çevresel hattın yalnızca mahalleler arasında kesintisiz ulaşımı sağlamayacağını, aynı zamanda aktarma noktaları ve raylı sistem hatlarını birbirine bağlayarak entegre bir ulaşım ağı oluşturacağını aktardı.