Kayseri'de mutfakta çıkan yangında dumandan etkilenen iki bebek hastaneye kaldırıldı

Durumu fark eden aile bireyleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katındaki dairenin mutfağında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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