Kayseri'de mutfakta çıkan yangında dumandan etkilenen iki bebek hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'de evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katındaki dairenin mutfağında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden aile bireyleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.
Dumandan etkilenen kardeş iki bebek, hastaneye kaldırıldı.
Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.