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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:58
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde H.E. ile Suriye uyruklu M.F.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.F.A. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan H.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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