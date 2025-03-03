Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde H.E. ile Suriye uyruklu M.F.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.F.A. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan H.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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