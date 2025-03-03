Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde H.E. ile Suriye uyruklu M.F.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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