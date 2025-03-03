Başkan Büyükkılıç, 4 ilçe belediye başkanıyla istişare toplantısı yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanlarıyla yatırım değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen yatırım değerlendirme ve istişare toplantısında, ramazan ayına özel düzenlenen etkinlikler de ele alındı.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, birçok proje ve yatırımı vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

Ramazan ayının ruhuna yakışır çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, ortak aklı ön planda tutarak, ilçeler için proje ve yatırımları hayata geçireceklerini kaydetti.

Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.