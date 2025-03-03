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        Başkan Büyükkılıç, 4 ilçe belediye başkanıyla istişare toplantısı yaptı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanlarıyla yatırım değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:38
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        Başkan Büyükkılıç, 4 ilçe belediye başkanıyla istişare toplantısı yaptı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanlarıyla yatırım değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen yatırım değerlendirme ve istişare toplantısında, ramazan ayına özel düzenlenen etkinlikler de ele alındı.

        Toplantıda konuşan Büyükkılıç, birçok proje ve yatırımı vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

        Ramazan ayının ruhuna yakışır çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, ortak aklı ön planda tutarak, ilçeler için proje ve yatırımları hayata geçireceklerini kaydetti.

        Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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