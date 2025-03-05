Emine Erdoğan, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bağımlılığın, önce kişinin, sonra ailesinin, daha büyük ölçekte çevresinin ve toplumun sorunu olduğunu belirterek, "Aile Yılı" ilan ettikleri bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlı olduklarını ifade etti.

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, Yeşilay rehabilitasyon merkezlerine bir yenisini daha eklemenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Bu merkezlerin yepyeni hayatların ve tertemiz başlangıçların vesilesi olması temennisinde bulunan Erdoğan, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede, güçlü ve asırlık bir kale olduğunu, toplumun faydasına büyük hizmetler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bir anne, babaanne ve anneanne olarak, Yeşilay ailesine sonsuz şükranlarını sunan ve kuruluşunun 105'inci yılını kutlayan Emine Erdoğan, "Bu güzel merkezin hayata geçmesinde Kayserimizin hayırsever iş insanlarının da hatırı sayılır bir desteği var. Toplumsal dayanışma kültürümüzün çok güzel bir örneğini sergilediler. Kendilerine ve bu işbirliğine öncülük eden Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede büyük emeği olan Sayın Sağlık Bakanımızın şahsında Bakanlığımızın kıymetli çalışanlarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Bağımlılıklar yüzünden kayıp nesiller ortaya çıkıyor"

Bağımlılığın çağın ana problemlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, sigara, alkol ve madde bağımlılığının tüm dünyada yükseldiğini söyledi.

Erdoğan, "Uzmanlar, bilhassa uyuşturucu maddelerin daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu söylüyorlar. Özellikle kimyasal yöntemlerle üretilen sentetik uyuşturucular, tehlikenin boyutlarını daha da artırıyor. Toplumsal güvenliğe, sağlığa ve ülke geleceğine doğrudan etki ediyor. Bazen haberlerde, batılı ülkelerdeki bağımlılık sorununun geldiği endişe verici noktaları gösteren dosyalar işleniyor. İnsanları sokak köşelerinde toplu halde kendinden geçmiş, ölümün kıyısında çırpınırken görüyoruz. Bağımlılıklar yüzünden kayıp nesiller ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İnsanları çarçur etmeyi kendine amaç edinmiş, bağımlılıklar üzerinden büyük bir kar elde eden endüstriler olduğuna işaret eden Erdoğan, "Mesela daha düne kadar gençleri sigaradan uzak tutmaya çalışırken, şimdi onları elektronik sigaraların pençesinden kurtarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, elektronik sigaralar, sözde sigarayı bırakmayı kolaylaştırıcı bir ürün olarak pazarlandı. Farklı aromalar, özel tasarım kılıflarla cazip hale getirildi. Ancak ortaya çıktı ki, elektronik sigara kullananlarda koroner kalp hastalığı, depresyon, kalp krizi ve felç riski çok daha yüksek." diye konuştu. - "'Bağımsızlık Seferberliği'ni çok önemli buluyorum" Gittiği şehirlerde katıldığı programlarda, ailelerle sık sık bir araya geldiğini, onların hikayelerini dinlediğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu tecrübelerle gördüm ki, bağımlılıklar yüzünden hayatlar sönüyor, aileler dağılıyor. Aile içi şiddetin, ailelerin uğradığı ekonomik felaketlerin temelinde bağımlılıklar yatıyor. Bağımlılık, önce kişinin, sonra ailesinin, daha büyük ölçekte çevresinin ve toplumun sorunu oluyor. Bilhassa Aile Yılı ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Elbette, bağımlılık kadar insanları bağımlılıkların kucağına iten kök nedenleri de ortadan kaldırmak çok önemlidir. O yüzden, dertlere kulak kesilelim. Empatinin, sevginin, gönül almanın, önleyici ve tedavi edici gücünü asla unutmayalım. İnşallah, el birliğiyle ailelerimizi içten dışa güçlendireceğiz. Bizim, bağımlılıkların karanlık dünyasına terk edecek tek bir evladımız, tek bir kardeşimiz bile yok. Bu noktada, Yeşilay'ın İçişleri Bakanlığımızla el ele vererek başlattığı 'Bağımsızlık Seferberliği'ni çok önemli buluyorum. Ülke çapında bir farkındalığı ayağa kaldırarak, ailemizi ve neslimizi bağımlılıkların tuzaklarından korumak için dört koldan çalışmalar yürütüyorlar. Yeşilay'ın her bir üyesine kalpten teşekkür ediyorum. Ben buradan herkesi 'Bağımsızlık Seferberliği'ne katılmaya, bağımlılıklara karşı bir ses olmaya davet ediyorum."

Özellikle medya sektöründen geniş bir destek beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Medya mecralarında her yaştan insanın, bağ kurup örnek alabileceği, doğru temsillerin yer alması, bağımlılık endüstrisine karşı çok güçlü bir cevap olacaktır. Biz, hep gençler için rol modeller arıyoruz. Oysa yetişkinler, anneler, babalar, eşler için de milli ve kültürel değerlerimizi üzerinde taşıyan rol modellerin çoğalmasına ihtiyacımız var. İşin şu yanını hiç unutmayalım, neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır." ifadelerini kullandı. - "Anne babalara büyük sorumluluk düşüyor" Bağımlılık meselesinin çok büyük bir başlık olduğunu bildiren Erdoğan, küresel olarak, sosyal medya platformları ve bilgisayar oyunlarının, çocuk ve gençleri adeta ele geçirdiğine dikkati çekti. Bu nedenle tüm dünyada ülkelerin yasal düzenlemeleri bir bir yürürlüğe koyduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir rapora göre, 13-17 yaşları arasındaki her 4 çocuktan 3'ü, sosyal medya platformlarında en az bir kez potansiyel bir zararla karşılaşıyor. Ortaokul çağındaki çocukların yüzde 60'ı, rahatsız edici kişilere maruz kalıyor. Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığının, beyinde madde bağımlılığıyla benzer mekanizmaları tetiklediğini söylüyor. Aile Bakanlığımızın, konuyla yakından ilgilendiğini ve mevzuat çalışmaları yaptığını belirtmek isterim. Ancak burada anne, babalara düşen büyük sorumluluğun da altını çizelim. Maalesef, oyalansınlar diye çocukların eline tutuşturduğumuz telefonlar, tabletler, erken yaşlardan itibaren bağımlılıkların zeminini hazırlıyor. Gelin, çocuklarımızı bu dijital dadıların elinden artık kurtaralım. Onları, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini destekleyen aktivitelerle meşgul edelim. Mesela, bir spor ya da sanat türüyle tanıştıralım. Biliyorsunuz, kurumlarımızın, belediyelerimizin çocuklara ve gençlere yönelik nice ücretsiz hizmetleri var. Ebeveynlerin, bu hizmetlerden istifade etmesini temenni ediyorum." Emine Erdoğan, annelerin olağanüstü güçleri olduğunu belirterek, bir annenin kalbinin, evladına görünmez hatlarla bağlı olduğunu söyledi.

Annelerin, çocuklarının tek bir bakışından bile ne düşündüğünü, ne hissettiğini anladığını ifade eden Erdoğan, her türlü bağımlılıkla mücadelede annelerin bu sezgilerinin, önleyici tedbir niteliğinde olduğunu kaydetti. Çocukların davranışlarında bir farklılık olması halinde altında yatan nedenin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, çocukların, arkadaş çevresinin iyi tanınması gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan, çocukların özgüven ve psikolojik sağlamlık kazanmalarına yardımcı olunması, iç dünyalarının, manevi değerlerle güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şefkatli bir dil ve anlayışlı bir yaklaşımın asla elden bırakılmamasına dikkati çekti. - "Herhangi bir bağımlılıktan muzdarip gençlerimiz, hepimiz için çok önemli" Bağımlılıkla mücadele edenlere seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhangi bir bağımlılıktan muzdarip tüm gençlerimizin, hepimiz için çok önemli olduklarını bilmelerini isterim. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Ümitsizliğe kapılmasınlar çünkü bağımlılıkların tedavisi var. Bugüne kadar birçok insan, bağımlılıklarından kurtuldu ve yepyeni hayatlar kurdu. Unutmasınlar ki hatalarımızdan aldığımız derslerle büyür, güçleniriz. Meşhur bir sözde dendiği gibi 'Yaşamdaki en büyük zafer, asla düşmemekte değil, her düştüğümüzde ayağa kalkmakta yatar.' Onlar ayağa kalkacak cesareti göstersinler, bizler zaten tüm kalbimizle, tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Rehabilitasyon merkezlerimizdeki her uzmanımız, onlara kucak açmak için bekliyor. Yeter ki kapılarını çalsınlar." Herkesin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, bu kutlu ayın maneviyatının, bağımlılıklarla mücadele eden herkes için ruhsal bir yenilenmenin vesilesi olmasını diledi. Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından aile fotoğrafı çektirildi. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç katıldı.