Doğada yaralı bulunan yaban hayvanları hayvanat bahçesinde hayata tutunuyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Doğada yaralı halde bulunan ve ölme riskiyle karşı karşıya olan kurt, dağ keçisi ve çeşitli kuş türleri, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavilerle hayata tutunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince 2013 yılında açılan Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren ve 180 dönüm araziye kurulu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 153 türde 1600'e yakın hayvan barınıyor.

Afrika, Amerika ve Avustralya gibi farklı kıtalarda bulunan hayvan türlerinin de yer aldığı hayvanat bahçesi, doğada yaralı bulunan yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Hayvanseverlerin yanı sıra güvenlik güçleri tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen yaban hayvanlarının bakım ve tedavileri, getirildiği merkezdeki ameliyathane, rehabilitasyon alanı, gözlem ve karantina odalarında yapılıyor.

Yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

- Son bir yıl içerisinde yaklaşık 750 hayvan tedavi edildi

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Kaan Erkekoğlu, AA muhabirine, hayvanat bahçesinin yırtıcı kuşlar, otobur hayvanlar, kanatlı ve sürüngenlerin yanında tropikal hayvanlara da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Hayvanat bahçesini geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Erkekoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, belediye ekipleri, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından getirilen yaralı hayvanların tedavilerini yaptıklarını dile getirdi.

Tedavi ve rehabilitasyon işlemi tamamlanan hayvanların Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındığını anlatan Erkekoğlu, "Dönemsel olarak değişmekle beraber yırtıcı kuşlar, şahin, atmaca, baykuş, pelikan ve leylek gibi hayvanlar tedavi ediliyor. Son bir yıl içerisinde yaklaşık 750 hayvan rehabilitasyon işlemi sonrası doğaya salındı. Aslında Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne bir nevi can kurtaran hayvanat bahçesi diyebiliriz." diye konuştu.