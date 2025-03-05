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        Kayseri'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 22:05 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:08
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        Kayseri'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.

        Şüpheli Y.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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