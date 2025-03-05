Kayseri'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.
Şüpheli Y.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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