Kayseri'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi.

Şüpheli Y.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.