Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Ayrıca paylaşımda, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin aralıksız kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A., B.M. ve M.M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, A.Z. ile M.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu kapsamda belirlenen ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.A., B.M., M.M.Y., A.Z. ve M.S. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilere ait banka hesaplarını ele geçirerek vatandaşları 132 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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