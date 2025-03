Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Yeşilay olarak en büyük odağımızı önleme çalışmalarına yöneltmiş durumdayız ama büyük bir dalganın geldiğini biliyoruz. Şu anda dünyada 1,3 milyar insan tütün bağımlılığının pençesinde." dedi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 105 yıl önce bugün kurulduğunu söyledi.

Yeşilay'ın bir gün bile faaliyetini aksatmadığını vurgulayan Dinç, özellikle 2010 yılından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerine almasının ardından Yeşilay'ın sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterilecek çalışmalar yaptığına dikkati çekti.

Kayseri'de Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin üçüncü yatılı rehabilitasyon merkezini açmak için bir araya geldiklerini, bugüne kadar 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile 300 binin üzerinde insana ulaştıklarını anlatan Dinç, "1 milyon 300 bin insanımıza da telefon üzerinden psikolojik destek sağladık. Sayıları söylemesi çok kolay, telaffuz etmesi çok kolay ama sahada bu işin içine girmek, hele ki bağımlılık gibi çok zor bir problemle baş edebilmek, çalışabilmek, netice alabilmek hakikaten çok büyük bir emek gerektiriyor, çok büyük bir bilgi ve sorumluluk gerektiriyor." diye konuştu.

- "Dünyada madde bağımlısı sayısı 400 milyonu geçmiş durumda"

Dinç, bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmalarının önemine değinerek şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız da bunu ısrarla vurguluyor. Halk sağlığı anlamında yapılacak çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve Sağlık Bakanlığı politikalarının bu konuda nasıl değiştirilmesi gerektiğiyle alakalı çalışmalar yapıyorlar. Yeşilay olarak en büyük odağımızı önleme çalışmalarına yöneltmiş durumdayız ama büyük bir dalganın geldiğini biliyoruz. Şu anda dünyada 1,3 milyar insan tütün bağımlılığının pençesinde. Buna bağlı olarak sadece ülkemizde her yıl 100 bin insanımızı kaybediyoruz. Dünya Küresel Sağlık Raporu'na göre, çocukların yüzde 15'i hayatı boyunca sigara bağımlılığı yaşıyor. Dünyada 15-19 yaş arası gençlerin yüzde 23'ü alkol bağımlısı, Avrupa'da ise gençlerin yüzde 45'i alkol bağımlılığıyla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin araştırmalarına göre, Avustralya'da metamfetamin ve kokain kullanımı gitgide artıyor ve Kuzey Amerika'da madde bağımlılığı kaynaklı ölümler tarihi rekorunu kırıyor. Dünyada ise madde bağımlısı sayısı 400 milyonu geçmiş durumda."

- Türkiye hiçbir bağımlılıkta ilk 10'da değil

Avrupa Birliği'nin yaptığı çalışmanın verilerini de paylaşan Dinç, şunları söyledi:

"Çocukların yüzde 15'inde internet bağımlılığıyla alakalı risk oluşmaya başladı. Dünyanın her yerinde, doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde büyük bir bağımlılık salgını var. Hiç şüphesiz Türkiye'ye de büyük bir dalga geliyor ama şükür ki Türkiye en riskli ülkeler arasında değil. Hiçbir bağımlılıkta ilk 10'da değiliz. Bu nedenle de halen yapabileceğimiz çok işimiz var. Bu salgından insanımızı korumakla alakalı, kurtarmakla alakalı tarihi bir sorumluluk taşıyoruz. Bunu yerine getirmek noktasında büyük bir kararlılığımız var. Çünkü bağımlılık bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Sadece bir insanın bedenini götürmüyor. Aynı zamanda ruhuna tesir ediyor, ruhunu bitiriyor. İnsanın içinde düşmanının yerleşmesine ve ona zarar vermesine sebep oluyor. Sadece bu da değil, topluma inanılmaz zararlar veriyor, çevreye de zarar veriyor."

Dinç, tütün üretimi için her yıl 22 milyon ton su tüketildiğine dikkati çekerek, "Sadece bir sigara 600 litre temiz suyun kirletilmesine, 7 bin zararlı maddenin doğaya yayılmasına sebep oluyor." dedi.

- Bağımsızlık seferberliği

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak "Bağımsızlık Seferberliği" adı altında bir çalışma başlattıklarını belirten Dinç, amaçlarının, muhtarların, eczacıların, aile hekimlerinin, esnafın, imamların, emeklilerin, öğretmenlerin bu mücadeleye destek vermesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Rami Kütüphanesi'nde bir çalışma yaparak özgürlük duvarı oluşturduklarını ve herkesten destek için imza beklediklerini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Bir genç kardeşimiz şöyle yazmış, 'Bağımlılığa kaybedilen her genç, vatan toprağından yitirilmiş bir karış topraktır.' Hakikaten de böyle. Biz buna gönlümüzden inanıyoruz, vatan toprağımız ne kadar mukaddesse ne kadar muazzezse bizim her bir gencimiz, her bir çocuğumuz, her bir insanımız o kadar mukaddes ve muazzez. Onun için gece gündüz bütün teşkilatımızla beraber 120 şubemiz, 178 üniversite kulübümüz, 110 spor kulübümüz, 105 YEDAM, burasıyla beraber, çocuklarımızın, gençlerimizin başta olmak üzere insanımızın bağımsızlığı için insanımızın emrindeyiz."