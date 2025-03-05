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        Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak

        ERCİYES Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:20
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        Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak
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        ERCİYES Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonada 850 milyon kişiye ulaşılırken, bu yıl global etki daha da büyüyecek ve 86 ülkeye ulaşacak. Erciyes, 41 pisti ve 112 kilometre pist uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olarak dikkat çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip tek Türk tesisi olduğunu belirterek, bu yıl 3 milyon ziyaretçi hedeflediklerini ifade etti.

        Türkiye'nin kayak merkezi ve kış sporlarının zirve noktası Erciyes, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçen yıl büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonaya 850 milyon kişi ulaşırken, bu yıl organizasyonun global etkisi çok daha genişleyecek. Erciyes, 2025'te 86 ülkeye ulaşacak bu prestijli etkinliğin merkezi olacak.

        'TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN DEĞERİ ERCİYES KAYAK MERKEZİ'

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Erciyes Kayak Merkezi, yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de en büyük ve gelişmiş kayak merkezi olarak dikkat çekiyor. 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ve 26 milyon metrekarelik geniş alanıyla Erciyes, dünya çapında kayak severlerin ilgisini çekiyor. Geçen yılki şampiyonada 2,5 milyon kayak severi ağırlayan Erciyes, bu yıl 3 milyon ziyaretçi hedefliyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyes, güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip tek Türk tesisi olarak, aynı zamanda dünyanın ilk ICAR üyesi kayak merkezi unvanını taşıyor. Hem kayak severlerin hem de sporcuların güvenliği ve konforu bizim için ön planda" dedi.

        2011'den bu yana düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, kayak sporlarının önde gelen isimlerini ve kar motosikleti tutkunlarını bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez Erciyes'te yapılan ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, dünya çapında büyük yankı uyandırmış ve televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla 850 milyon kişiye ulaşmıştı. Bu yıl, şampiyona Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Erciyes, şampiyonanın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak ve dünya çapında 12 ülkeden 40'a yakın kar motosikleti sporcusu, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde kayak pistlerinde kıyasıya mücadele edecek. Erciyes Kayak Merkezi, sadece kayak tutkunlarını değil, aynı zamanda uluslararası organizasyonları da kendine çekiyor. Geçen yılki şampiyonanın ardından 2025 şampiyonası, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla güçlenen Erciyes, her geçen yıl daha fazla turistin ilgisini çekiyor ve bölgesel ekonomiye önemli katkılar sunuyor.

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