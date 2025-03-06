Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 17 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 17 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 17 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 60 ekip ve 145 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 724 araç ve 7 bin 373 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı, 11 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.
Ayrıca, 2 hacizli otomobilin ele geçirildiği çalışmalarda, 1 kurusıkı tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.
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