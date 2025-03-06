Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 17 şüpheli yakalandı

Ayrıca, 2 hacizli otomobilin ele geçirildiği çalışmalarda, 1 kurusıkı tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Toplam 60 ekip ve 145 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 724 araç ve 7 bin 373 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

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