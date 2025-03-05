Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi

KAYSERİ'de, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet heykel ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde Y.A.’ya ait evde tarihi eser olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi. Y.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili ‘2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı.