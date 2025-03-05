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        Kayseri'de 132 bin TL'lik dolandırıcılığa 3 tutuklama

        KAYSERİ'de 'sabun paketçiliği' olarak bilinen ve başkalarına ait banka hesaplarının toplanarak 132 bin TL dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:20
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        Kayseri'de 132 bin TL'lik dolandırıcılığa 3 tutuklama
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        KAYSERİ’de ‘sabun paketçiliği’ olarak bilinen ve başkalarına ait banka hesaplarının toplanarak 132 bin TL dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘sabun paketçiliği’ olarak bilinen ve üçüncü kişilere ait banka hesapları ile GSM hatlarını toplayarak paravan olarak kullanıp, insanları 132 bin TL dolandırdığı belirlenen E.A. (26), B.M. (26), M.M.Y. (23), A.Z. (21) ve M.S.’nin (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 şüpheli, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden E.A., B.M. ve M.M.Y., ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, A.Z. ile M.S. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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